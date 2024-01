Fani Carbajo, de 'La isla de las tentaciones', embarazada de su segundo hijo a sus 39 años

Fani Carbajo, que saltó a la fama por participar en 'La isla de las tentaciones', está viviendo unos días de lo más especiales. Y es que está embarazada de su segundo hijo a sus 39 años, el primero junto a su novio, Fran Benito. En apenas unos meses, la vida de Fani dará un giro de lo más radical, ya que se convertirá en madre de un bebé. Ella misma ha querido desvelar que los resultado de los análisis de la fecundación in vitro a la que se ha sometido ha sido de lo más fructífera.

"Tengo muchas ganas de llorar y los sentimientos a flor de piel", ha confesado la influencer, dejando claro que llevaba ya varias semanas observándose y experimentando cambios en su cuerpo. Desde náuseas hasta cambios de humor importantes. También ha tenido que someterse a pruebas y ha pasado por momentos duros, pero Fani Carbajo va a cumplir por fin su sueño junto a Fran Benito. Ella misma ha contado todos los detalles. Después de estar esperando muchas horas con el fin de saber los resultados de unos análisis que hizo para saber si estaba embarazada, la enfermera la terminó llamando: "Estaba muy nerviosa", ha añadido ella.

Fani Carbajo está esperando su primer hijo junto a Fran Benito

Después de llorar mucho, ha querido darle la noticia a su hijo, Emilio: "Tengo algo que decirte y algo que darte. Ya tengo los resultados del análisis. Estoy embarazada", le ha dicho a su hijo mientras le entregaba el test de embarazo positivo y dos chupetes. Después ha llegado el turno de Fran, su chico. "Estoy de los nervios", ha empezado diciendo antes de llamar a su novio para darle la noticia. "No te he dicho nada porque estabas trabajando. Me ha llamado la enfermera y te he comprado una cosa. Vas a ser padre. Soy muy feliz, soy tan afortunada. Quería decírtelo, pero una vez que llegaras a casa", le ha dicho mientras le entregaba una caja con el resultado del test y un chupete

"Me he puesto a llorar con la enfermera. Quería decírtelo aquí. He ido a la farmacia para hacerme un test. Necesitaba verlo en un test. Ahora tenemos que ir a ver a tu hermana, a tu madre, a mis amigas...", le ha seguido diciendo. "Ha sido a la primera, eso es lo mejor de todo". Fani Carbajo no podría estar más emocionada: "Es que es muy fuerte. Tengo un bebé dentro de mí. El otro día pedimos comida y me dieron arcadas", ha declarado. Ella pensaba que podría estar embarazada, pero prefería estar tranquila y no hacerse ilusión por esta gran noticia. Una noticia que ella misma ha dado en su canal de 'Mtmad', 'A pesar de todo'. Durante estos meses de dulce espera, Fani irá contando cómo vive el proceso de embarazo.

Hay que recordar que Fani Carbajo saltó a la fama por su participación en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', que precisamente emite ahora su séptima edición. Se hizo muy popular por ser infiel a su pareja, Christofer, con Rubén. Después decidieron volver, pero tomaron la decisión de romper definitivamente. Ahora Fani está feliz con su relación con Fran Benito, con el que espera su primer hijo en común. ¡Enhorabuena pareja!