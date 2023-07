Vicky Martin Berrocal ha dado un golpe en la mesa y se ha quitado años de complejos de encima. En una nueva publicación en su perfil oficial de Instagram, la diseñadora ha compartido imágenes en las que, por primera vez, muestra su cuerpo tal y como es: con celulitis y estupendo. A sus 50 años, Vicky reivindica sus curvas y sus "imperfecciones" con este gesto que va más allá de lo simbólico. Con o sin celulitis, demuestra una vez más que es una mujer de bandera. Junto a las instantáneas, ha escrito un poderoso mensaje que, sin duda, marca un antes y un después en su relación consigo misma. Léelo más abajo. Y, como ella dice: ¡a quien no le guste, que no mire!

"He entendido que esta soy yo": Vicky Martín Berrocal

Está guapísima y más cómoda que nunca en su piel, aunque haya tenido que pasar media vida hasta superar sus inseguridades. "Es la primera vez que me hago una foto de espalda… Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… Eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó… y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire!".

Vicky se ha abierto en canal con esta carta, poniendo en palabras lo que sienten tantas y tantas mujeres -y algunos hombres- cuando tienen que sacar a relucir su celulitis. Como ella misma explica, este paso que ha dado en el camino de la superación tiene mucho que ver con el libro que ha escrito, 'La felicidad sin talla ni edad', publicado en marzo de este año. En él, habla de sus dificultades con el sobrepeso, un problema que le acompañó durante su niñez y mantuvo bien entrada la edad adulta.

Reacción positiva en cadena

Su mensaje y sus fotos, en las que se le puede ver con un diminuto short y una camisa rosa anudada a la cadera, han tenido una gran acogida en su Instagram, donde Vicky Martín Berrocal suma algo más de un millón de seguidores. Amigas y conocidas 'famosas' de la diseñadora también han aplaudido la valiente publicación de la diseñadora. Entre ellas, Paloma Cuevas, Raquel Perera, Cristina Cifuentes, Mar Saura, y la lista es inmensa. Su hija Alba Díaz Berrocal, fruto de su matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés', también ha celebrado el gesto de madre con un tajante: "Campeona".