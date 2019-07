8 Así sería la serie biográfica sobre La Faraona

En la era de las series biográficas en plataformas en ‘streaming’, sería un verdadero regalo para la audiencia de España y América Latina poder disfrutar de una serie sobre la vida de Lola Flores. Un proyecto que aún no se ha puesto en marcha, cuyo germen está sobre la mesa. «Un día, hablando con Rosario, me comentó: ‘Mamá debería tener una serie’. Fue idea de ella. No quiero que sea una serie con morbo. A ella le gustaría una serie de su verdad», explicó Lolita en ‘Sábado Deluxe’.

Lolita, entregada con su hijo ahora que se lo juega todo