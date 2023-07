Qué es el trastorno de hiperactividad que padece Bosco Martínez-Bordiú

Bosco-Martínez Bordiú era para muchos un auténtico desconocido hasta que se convirtió en uno de los concursantes de la última edición de 'Supervivientes 2023'. Fue su tío, el mítico Pocholo, quien propuso su nombre cuando los responsables del programa le llamaron para invitarle a participar. Y no se confundieron, ni él ni Mediaset. El pasado jueves, la audiencia proclamó a Bosco ganador indiscutible del concurso. Este lunes, Telecinco ha vuelto a abrirle las puertas y ha acudido al plató de 'Así es la vida', presentado por Sandra Barneda, para hablar de su experiencia en 'Supervivientes'. También se ha referido a un tema que le ha perseguido durante toda la vida: la hiperactividad que padece.

Bosco: "Ya lo he considerado parte de mí"

"Me costaba más que los demás, cuando te metes en una habitación y el silencio te distrae, es complicado", le ha confesado el joven de 25 años a Barneda refiriéndose al trastorno que padece. Y añadía: "Ahora ya lo he considerado como parte de mí, como algo positivo", sin entrar a valorar mucho más el asunto.

La hiperactividad suele ser un síntoma relacionado con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero no tiene por qué comprender esto último. Es decir, no todas las personas que sufren de hiperactividad sufren TDAH, según ha explicado a SEMANA una psicóloga especializada. Ni la hiperactividad ni el TDAH son fáciles de identificar, aunque, cada vez, se pone mayor atención en su detección temprana, especialmente durante la infancia. De hecho, si se tratan, pueden llegar a mitigar con el paso del tiempo, aunque depende de cada caso. Hay adultos que manifiestan los primeros síntomas a una edad avanzada y pueden arrastrar esta afección a lo largo de su vida.

No es lo mismo ser activo que hiperactivo

Lo primero que hay que diferenciar es que no es igual ser una persona activa que padecer de hiperactividad. Esto último suele relacionarse con una conducta, constante en el tiempo, de mayor movilidad, problemas de concentración y facilidad para distraerse. Otros signos que pueden ser indicativo de que una persona padece de hiperactividad tienen que ver con una capacidad mermada para empezar y terminar las tareas que se le encargan, dificultad para organizarse y seguir indicaciones y mostrarse ausente habitualmente, como si no escuchara o no estuviera presente.