Dejará su hogar en Madrid durante unos días para viajar hasta Andalucía para reencontrarse con los suyos. Tiene previsto celebrar las fiestas junto a su madre y a sus hermanas.

«Me encanta la Navidad si por mí fuera pondría el árbol en agosto», con estas palabras Toñi Moreno dejaba claro que las próximas fiestas son unas de las que vive con mayor ilusión. Tiempo de reencuentros, cenas en familia, hora de hacer balance… En la recta final de un año totalmente atípico y marcado inevitablemente por la pandemia del coronavirus, la presentadora ya ha decidido cómo va a disfrutar de estas señaladas fechas.

Dejará su hogar en Madrid durante unos días para viajar hasta Andalucía para reencontrarse con los suyos. Tiene previsto celebrar las Navidades en familia, concretamente en su querido Sanlúcar de Barrameda, junto a su madre y a sus hermanas. Eso sí, ha dejado claro que respetará con rigurosidad las medidas restrictivas impuestas, en esta caso desde las distintas comunidades autónomas.

Serán unas fechas, sin duda, especiales en un año muy duro en el que todos hemos permanecido alejados de nuestras familias durante el estricto confinamiento guardado en el primer estado de alarma. Por ello, los reencuentros se antojan más mágicos si cabe, más aún para la periodista ya que son las primeras fiestas que disfrutará con su pequeña Lola, nacida el pasado 21 de enero en el hospital de Sevilla.

El año que no olvidará

Haciendo balance de este 2020, Toñi sabe perfectamente por qué tiene que dar gracias, no solo por su bebé, también por «la salud, por estar aquí, por la amistad, por el amor, por el trabajo… Por tanto!», afirmaba vía Instagram. Ha sido un tiempo de grandes cambios en el que la vida de la gaditana que ha dado un giro de 180 grados al convertirse en una orgullosa mamá. Sin embargo, no ha sido fácil adaptarse a los cambios, tal y como ella ha confesado en más de una ocasión, pero la sonrisa de su bebé puede con todo.

«Yo este año, por muchas razones creo que estoy empezando de cero. He aprendido mucho y he sufrido mucho. Lo único que creo que puedo aportar es el consejo de ‘vive como sientes'», señalaba. La primera hija de Toñi ya cuenta con once meses y la periodista está intentando educarla desde el amor, sin hacer demasiado caso a las normas establecidas, ella se guía por el mejor de los sentidos: la intuición.

Además, despide este 2020 con un último proyecto que le hace especial ilusión. Tendrá que afanarse en los fogones con su buena amiga María del Monte. Ambas se convertirán en pareja en el programa especial de ‘La última Cena’ que Telecinco emitirá en Nochebuena donde dos parejas competirán con el objetivo de preparar el mejor menú. «Haremos lo que se pueda porque yo soy una cocinera de pacotilla 😂😂😂😂😂», señalaba Toñi. Por el momento, la cadena no ha confirmado contra quiénes se medirán, se desvelará próximamente en ‘Sálvame’.