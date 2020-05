Esta semana hemos sabido que Tania Llasera ha perdido peso gracias a un importante cambio en sus hábitos alimenticios. La presentadora se ha quitado 10 kilos tras apuntarse al ayuno intermitente. Una variación en las pautas su dieta que le ha aportado importantes beneficios. Ahora se ve estupenda por fuera: su figura luce menos volumen. Además, está bien por dentro: se siente mucho mejor y «llena de energía».

La propia Llasera compartía con sus seguidores la fórmula que la ha ayudado a decir adiós a los kilitos de más que había ganado en el último año. «Llevaba años informándome y coqueteando con el ‘ayuno intermitente’ y con el encierro por COVID-19 la primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el #ayunointermitente (informaros primero)», ha narrado. «Pensé: ya que me encierro en casa y cocino yo, controlo mejor lo que ingiero y cuando lo ingiero. También ayudó que no hay cenas y fiestas, lo cual ayuda a evitar tentaciones. Así que me puse a ello», escribía en su cuenta de Inatagram.

«Coqueteando con el ayuno intermitente»

En sus redes sociales, donde siempre ha mostrado su físico sin tapujos, la vasca ha detallado que «llevaba años informándome y coqueteando con el ‘ayuno intermitente’ y con el encierro por COVID-19 la primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el #ayunointermitente (informaros primero)». Poco después de comenzar el Estado de Alarma pensó que había llegado el momento perfecto para cuidarse más. «Pensé: ya que me encierro en casa y cocino yo, controlo mejor lo que ingiero y cuando lo ingiero. También ayudó que no hay cenas y fiestas, lo cual ayuda a evitar tentaciones. Así que me puse a ello», subrayaba.

En su nuevo plan, Tania Llasera ha aprovechado las horas de sueño para sumarlas a las horas de ayuno. En ese sentido le ha ayudado que «no me suele gustar desayunar». Asimismo, procura beber mucha agua. Al igual que otras muchas celebrities, Llasera se abstiene de comer durante periodos determinados de tiempo. «Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14h-20 horas más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno 🏋️‍♂️ 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía», explicaba en su cuenta de Instagram.

«He perdido 10 kilos»

«Ahora, después 70 días de ayuno intermitente, puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel», ha contado. En estos más de dos meses de confinamiento, y a dieta, siente menos apetito que antes. «Muchas veces ya como casi sin hambre. Es impresionante cómo el cuerpo tira de las reservas disponibles», ha confesado.