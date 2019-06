Teresa Rabal revela que está arruinada

8 «Una bola» de deudas que se acumularon desde los años de la crisis

«Tenía unas deudas creadas porque en los momentos de crisis trabajábamos con instituciones, con televisiones… y se fue haciendo una bola. He vivido mi matrimonio con mis hijos, la infancia de mis hijos, mi trabajo porque teníamos oficina. Se han quedado los muros, pero lo que había dentro me lo he quedado yo«, ha confesado la actriz, cantante y presentadora.