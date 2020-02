Tener trabajo en la televisión de mayor éxito de nuestro país no es obstáculo para que Terelu Campos pruebe suerte con los juegos de azar. Esta tarde, la hija de María Teresa Campos ha destinado unos euros para realizar apuestas de lotería y comprar, de paso, un cupón de la ONCE.

Ha visitado una administración de lotería

¿Quién no sueña con que le toque un pellizco en la lotería? A muchos os encantaría que los astros se alineen y recibir un cuantioso premio después de comprar un décimo. Terelu, al igual que otros muchos mortales, no pierde la ilusión de ser agraciada por la diosa de la fortuna. Esta tarde, la malagueña ha visitado una administración de lotería en Madrid. Allí ha hecho sus apuestas. Al salir del establecimiento se ha topado con un puesto ambulante de venta del cupón de la ONCE. Así que se ha animado a jugar un boleto.

La madre de Alejandra Rubio cerró la venta de su exclusivo ático hace apenas unas semanas. Un enorme tríplex de 573 metros cuadrados en uno de los municipios más caros de la capital: Pozuelo de Alarcón. El piso cuenta con cuatro habitaciones, dos salones, tres baños y una terraza con piscina. Fue ella misma quien confirmó la noticia en ‘Viva la vida’, donde trabaja como colaboradora.