El final de Sálvame está a la vuelta de la esquina. En cuatro días dirá adiós para siempre después de 14 años en antena. Terelu Campos no ha podido evitar las lágrimas con una emotiva carta que le han dedicado el resto de compañeros de su programa. "El legado de las Campos no puede perderse", leía la presentadora, que ha roto a llorar inevitablemente. A este momento complicado, se suma el delicado estado de salud de su madre, la gran María Teresa Campos, que ayer celebró su 82 años.

Vídeo: La Fábrica de la Tele

No corren buenos tiempos para los colaboradores y resto de trabajadores de Sálvame. El programa de Telecinco terminará su emisión este viernes 23 con una programación especial. Y los nervios están a flor de piel, como no podría ser de otra manera. La última en estallar ha sido Terelu Campos. La emoción ha podido con ella tras leer en directo una palabras muy emotivas y llenas de cariño que le han dedicado sus compañeros tras todos estos años juntos.

La misiva empezaba así: "Te mereces que te pasen cosas buenas, Terelu. Eres el mejor ejemplo de superación por muchos motivos". "Ostras", ha dicho de repente, en un gesto de total sorpresa ante el momentazo que estaba viviendo. Ya recompuesta de este primer shock, continuaba con el relato en voz alta: "En estos años, nos hemos enfadado, nos hemos reconciliado, nos hemos vuelto a enfadar muchas veces. Eso demuestra que nos queremos. Conoces la tele española desde que eras niña te encanta formar parte de ella y lo demuestras en todos tus proyectos. El legado de las Campos no puede perderse". Y sucedía lo inevitable: Terelu paraba en seco y se secaba las lágrimas que se le escurrían por las mejillas. No es descabellado pensar que en lo primero que ha pensado al leer esas palabras ha sido en su madre María Teresa Campos.

Un momento complicado en lo profesional y en lo personal

Para Terelu, el cierre definitivo de Sálvame es el final de una etapa profesional que coincide con un momento delicado en lo personal. Ayer, la gran María Teresa Campos cumplió 82 años rodeada de sus seres queridos. Como la propia Terelu contaba en una entrevista en exclusiva en el último número de la revista SEMANA, la salud de su madre es motivo de preocupación. "No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", decía.

De hecho, la que fuera la reina de las mañanas de la televisión en los 90 y principios de los 2000, no sabe que su hija se quedará sin trabajo a partir de este viernes. Ni Terelu ni su hermana Carmen Borrego le han comunicado todavía la noticia. Así se refería a esta situación en la entrevista: "No sé si se lo voy a contar porque tampoco sé si es bueno para ella. Sabe que yo presento 'Sálvame'... pero apenas lo ve. Y cuando lo ve le hace ilusión. Me dice: 'Ay, mi hija, mira qué guapa'. Ya no me riñe, y lo echo de menos".

Una ausencia muy sonada: ¿aparecerá Jorge Javier?

Como era de esperar, el equipo de Sálvame lleva semanas preparando un programa final que se prevé épico. Por el momento se sabe que durará desde las 16:45 hasta las 21:00, dos horas más de lo que acostumbra. "El último día nos van a hacer trabajar más que nunca", se quejaba Belén Esteban en el programa de hoy.

Lo que es una incógnita es si Jorge Javier Vázquez acudirá a despedirse en directo del programa que le debe y al que debe buena parte de su éxito en la pequeña pantalla. Habrá que esperar al día D para comprobar si el presentador, de baja médica desde el 3 de junio, acude a cerrar con broche de oro esta etapa televisiva. Porque, guste o no guste, lo que es innegable es que Sálvame ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión patria.