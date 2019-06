7 Muy unida a sus hermanas

Susanna es una mujer muy familiar. Está muy unida a los suyos. En más de una ocasión ha hablado públicamente de su entorno. «Soy la menor de siete hermanos. Con la que menos, me llevo nueve años. Tengo cuatro hermanas mayores y ellas, por su generación y por haber vivido en una etapa distinta, renunciaron a sus carreras (…) Yo he intentado siempre hacer todo lo contrario, priorizar mi carrera profesional y luego ya he empezado a pensar en la pareja y la maternidad».

