Soraya Arnelas está inmersa en las preparaciones de la celebración 'a lo grande' de su boda, que tendrá lugar este sábado 15 de julio en Cáceres. SEMANA mostró en exclusiva el 'sí quiero' civil de la cantante y su ya marido, Miguel Ángel Herrero, tras 11 años de relación. Aunque no es muy propensa a cazar polémicas, la cantante ha salido en defensa de su amiga Chenoa, una de las invitadas al 'fiestón' que prepara el recién estrenado matrimonio. A las informaciones sobre la decisión de David Bisbal de no incluir nada sobre su paso por Operación Triunfo ni su pasado con Chenoa en el documental que está preparando, Soraya se muestra tajante: "Ella no lo hubiera hecho".

Soraya Arnelas: "Ella no hubiera bloqueado a nadie"

Soraya ha acudido hoy al programa de Sandra Barneda, 'Así es la vida', para presentar su nueva canción, 'La botella'. Barneda aprovechaba su presencia en plató para preguntarle sobre el polémico documental de Bisbal. Fue 'La Vanguardia' quien adelantaba la noticia de que el almeriense no quería que este incluyera ninguna alusión al reality musical que le lanzó a la fama ni a su exnovia Chenoa.

La cantante no ha dudado en posicionarse del lado de su amiga. "Yo sé que si hubiera sido al contrario, ella no hubiera renegado de todo. Ella no hubiera bloqueado a nadie de la historia de su vida. Creo que hay cosas que forman parte de tu vida y eso no se puede olvidar". Chenoa y Bisbal se conocieron en Operación Triunfo en 2001 y mantuvieron una relación hasta 2004. Una ruptura que conmocionó a la opinión pública de entonces, alimentada por los rumores de infidelidad del cantante y el 'momentazo' televisivo que protagonizó Chenoa a las puertas de su casa, rota de dolor, y vestida de chándal.

"Uno tiene que estar orgulloso de lo que ha vivido"

Soraya ha querido ser prudente y darle cierta "cancha" al 'ex triunfito'. Ha asegurado que hay que esperar a ver qué tipo de producto está preparando. Ahora bien, si el documental aborda su carrera profesional, le extraña su decisión de no hacer referencia a Operación Triunfo, de donde ella también salió. "A mí no me parece bien. Yo no lo hubiera hecho, pero es el documental de David Bisbal. Yo si hiciera uno de mi vida, me costaría dejar atrás mi pasado en el concurso. Uno tiene que estar orgulloso de lo que ha vivido y las personas que han pasado por su vida".

Sobre la inminente celebración por todo lo alto de su boda, la cantante ha confirmado que Chenoa acudirá como invitada. Recordemos que ella y su marido, Miguel Ángel Herrero, se casaron una boda civil e íntima el pasado 7 de junio. La ceremonia secreta, a la que tuvo acceso en exclusiva SEMANA, tuvo lugar en en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Villar del Olmo, en presencia de unos pocos seres queridos. Ahí acudieron los novios en compañía de sus niñas, Manuela y Olivia, un único familiar y un par de amigos cercanos, testigos privilegiados del amor que se profesa la pareja desde hace 11 años.