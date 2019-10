Sofía Suescun, «harta» del tonteo de Kiko Jiménez con Estela Grande

5 «No me gusta verlo»

Sentada cada semana en el plató de Telecinco, a Sofía no le resulta nada agradable ser testigo de la química de Kiko con Estela. «No me gusta verlo. Me gusta ver a Kiko contento. Pero creo que no tengo una razón para disgustarme. Todo esto lo pienso para que de alguna manera no me afecte».

Sofía muestra cómo son sus mañanas desde que está con Kiko