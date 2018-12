Sofía Suescun concursará junto a Alejandro Albalá en ‘VIP a vis’

Sofía Suescun no para de darnos sorpresas. A dos días de lanzar su primer single, la hija de Maite Galdeano va a ser concursante del próximo reality de Telecinco, ‘VIP a vis’. Sin embargo, esta vez no entrará sola al intentar llevarse (de nuevo) el premio final, sino que estará acompañada nada más y nada menos que por Alejandro Albalá.

Leer más: Sofía Suescun crea polémica: ¿su nuevo (y primer) single es un plagio?

Sofía Suescun no estará sola

La ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2017 se prepara para ganar el próximo reality, o no, porque esta vez no entrará sola. Alejandro Albalá será su acompañante en el concurso.

Alejandro Albalá, de Argentina a Sofía Suescun

El ex de Isa Pantoja decidió marcharse a Argentina para distanciarse de Sofía y así poder olvidarla. No sabemos si las heridas se habrán cerrado, pero por lo que parece viene dispuesto a volver a abrirlas. El reality les unirá de nuevo en televisión, una ocasión perfecta para solucionar cuentas pendientes.

Leer más: Las dos “novias” de Cepeda: una it girl y Sofía Suescun

¿Y Matamoros?

Más de uno quizá barajaba la posibilidad de que con el juego que se traen Kiko y Sofía, este pudiera entrar en el reality. Además, con el momento que está viviendo el colaborador de Sálvame, entrar al concurso sería la ocasión perfecta para despejar su mente. Sin embargo, el ex marido de Makoke no está para entrar ahora en ningún reality. Todavía tiene que solucionar varios frentes abiertos, entre ellos su ex mujer y sus hijos. ¿Le veremos en el próximo Gran Hermano VIP?

Más contenido .....