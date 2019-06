6 No le gusta que hablen de su vida: «Hay cosas que te duelen»

Aunque Malú ocupa todos los titulares, lo cierto es que no le gusta que se airee su vida privada. Todo lo contrario, es muy celosa de su intimidad. «Hay cosas que te duelen porque no son muy justas, pero lo cierto es que yo estoy muy bien. Estoy feliz. Estoy tranquila. El amor y el cariño que recibo todos los días de vosotros (refiriéndose a los fans) es lo que me hace seguir», decía en sus redes sociales poco después de que su idilio con Rivera saliera a la luz.