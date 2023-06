Sara Sálamo vuelve a estar en el centro de la polémica en redes sociales tras compartir una fotografía en Twitter en la que se podía leer: "Los machistas españoles matan más que ETA". Tras recibir un aluvión de críticas por la comparación entre los asesinatos de la violencia machista y los de la banda terrorista, la actriz ha borrado el tuit y ha emitido otro en el que se disculpaba por borrar la publicación, pero no por lo que en ella se decía.

No es la primera vez que Sara Sálamo comparte una publicación contundente contra la violencia machista. De hecho, la actriz, casada con el futbolista Isco Alarcón, es muy activa en sus redes a la hora de denunciar esta lacra. Sin embargo, su última opinión que ha compartido al respecto no ha sentado bien a muchos.

El tuit de la discordia ya está borrado, pero no lo suficientemente rápido como para que varios usuarios lo replicaran. Se trataba de una imagen en la que se podía leer "Los machistas españoles matan más que ETA", escrito con spray rojo sobre una pared. La publicación acumuló en menos de tres horas cerca de 5.300 'me gusta' y 1.300 retuits. El problema no ha sido la repercusión positiva que ha generado, lógicamente, sino la cantidad de comentarios en contra, muchos de ellos muy violentos, como ella misma ha explicado. "Lo borro porque prefiero disfrutar de una tarde tranquila con mis hijos sin estar recibiendo amenazas e insultos machistas. Algunos tienen una creatividad abismal para sacar dobles lecturas y generar odio y polarización, que bien podrían usarlo para algo necesario", indicaba la actriz en su perfil.

Sara Sálamo, una mujer sin pelos en la lengua

Con el tono irónico que la caracteriza, la actriz ha compartido entonces otro comentario en el que se podía leer lo siguiente: "Siento haber comparado víctimas de asesinatos con víctimas de asesinatos… Se me ha ido la olla". De esta manera, zanjaba el tema aludiendo a que, para ella, las víctimas son víctimas, al margen de la motivación detrás del acto encomiable. Aunque no ha vuelto a hacer ninguna alusión al tema, en lo que va de tarde, su publicación ha seguido recibiendo numerosas opiniones. "Se puede luchar contra el machismo sin blanquear alto tan duro y tan oscuro en la historia de España como fue ETA. Lamentable", le escribía una usuaria. "A hacer demagogia sabemos jugar todos, Sarita", le espetaba otro.

Sálamo es una asidua en redes y tiende a decir lo que piensa, aunque sus opiniones le jueguen malas pasadas. Tras la detención de Dani Álves por presunta violación a una joven en los baños de una discoteca en Barcelona, se mostró así de crítica con la estrategia de los abogados del jugador de fútbol. "Cuando pensabas que lo de los extraterrestres en marzo sería lo mas loco que leerías esta semana… El abogado de Alves: - Sujétame el cubata", escribió la actriz en ese momento. Su comentario recibió un sinfín de reacciones, poniéndola una vez más en el centro de la diana de los haters del universo twittero.