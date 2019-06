Sandra Gago ya piensa en tener hijos con Feliciano López

6 Feliciano es «humilde y sencillo»

La joven, que aún no ha terminado sus estudios de Periodismo, no sabe aún por dónde conducirá su vida profesional. De momento, está centrada en vivir intensamente su idilio con el tenista, del que dice: «En él he visto lo que veo en cualquier amigo, con valores, humilde y sencillo”.