Rosario Flores repasa su álbum familiar de fotos en su 56 cumpleaños

El pasado 4 de noviembre, Rosario Flores ha cumplido 56 años. Para celebrarlo ha compartido un sinfín de imágenes de fotos de su vida. Muchas de ellas, enviadas por sus 536.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

«Doy gracias a la vida por todos estos años»

«Hoy es mi cumpleaños! Muchísimas gracias a toda la gente que me sigue, que me quiere y que me manda estos regalos tan bonitos!!! 🙏 La verdad que me siento muy querida ❤️ Hoy es un día muy especial para mí!!! Le doy gracias a la vida por todos estos años y por todos los que vienen. MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! Hoy tengo el corazón muy grande!!!». Con este emotivo mensaje, Rosario Flores ha agradecido a sus fans el cariño… y los montajes de fotos que le han enviado a través de las redes sociales.

Las mejores fotos de su vida

La cantante y coach de ‘La Voz’ ha compartido unas imágenes que forman parte de la memoria colectiva: sus años de infancia con sus padres, Lola Flores y El Pescaílla, en El Lerele. Sus primeros pasos como artista, siendo apenas una niña. O las fotos de sus hermanos Lolita y Antonio Flores.

«Gracias por todos estos regalos»

La artista ha querido agradecer las muestras de cariño y las felicitaciones recibidas con varios mensajes en sus perfiles sociales. «Gracias por todos estos regalos», explicaba.

Un otoño de cumpleaños en el clan Flores

Hace apenas unos días, el pasado 27 de octubre, otro miembro del clan Flores, Alba Flores, cumplía 33 años. El próximo 2 de diciembre será Guillermo Furiase, hijo menor de Lolita, quien celebre celebre su aniversario: cumplirá 26 años. Un otoño lleno de citas muy especiales en el clan Flores.

La felicitación de Paulina Rubio

La cantante mexicana Paulina Rubio, compañera de Rosario en los platós de Antena 3, ha querido enviar un cariñoso mensaje a su amiga con una foto en la que ambas cantantes comparten escenario.

El mensaje de Vanessa Martín

Vanessa Martín también ha subido a sus redes una foto junto a Rosario, acompañada de un mensaje de felicitación. «Feliz cumpleaños, monstruaaa», escribía.

Su gira por Estados Unidos

En pocos días, Rosario y Flores deberán hacer las maletas para partir rumbo a Estados Unidos, donde tienen previsto ofrecer varios conciertos. Los teatros United Palace de Nueva York y el Ritz Theatre de Elizabeth de Nueva Jersey acogerán un recital de las hermanas a dúo. Su cita con el público americano tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre.

Una carrera de éxitos

Rosario Flores comenzó su carrera artística como solista en 1992, cuando editó su primer disco, ‘De ley’. Su extenso currículum incluye 12 discos de estudio y seis discos recopilatorios, además de premios como un Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Femenino por ‘Muchas flores’.

