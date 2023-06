Este miércoles estaba previsto que Rocío Carrasco acudiera a los juzgados de lo penal número 11 en Madrid para declarar en un juicio por un impago pendiente de la manutención de su hijo David. Era la primera vez en mucho tiempo que la hija de Rocío Jurado se vería las caras con su ex marido, Antonio David Flores. Sin embargo, la madrileña no se ha personado y el juicio ha tenido que suspenderse. Su hija, Rocío Flores, se ha pronunciado sobre esta sonada ausencia y no ha podido evitar las lágrimas. Ella también esperaba encontrarse con su madre en el juzgado, a quien no ve desde hace años. La 'influencer' ha tenido palabras muy duras contra Carrasco y ha hablado sobre la situación que vive desde que saliera a la luz el documental de su madre en Telecinco: "Vivo en un infierno todos los días de mi vida".

Rocío Flores: "Ha sido una sorpresa que ella no estuviera"

Rocío Flores ha hablado en el programa del canal de Youtube 'Derecho al corazón', en pleno directo, para dar su versión sobre lo ocurrido en el juicio fallido. Estaba acompañada a la mesa del periodista Juan Manuel Ruíz, que ha conducido la conversación y de dos letrados que han ido aportando pinceladas sobre el proceso judicial.

La joven de 26 años se ha roto desde el primer momento al relatar lo que ha supuesto para ella este plantón de Rocío Carrasco. La hija de Antonio David, convocada en calidad de testigo en el juicio, ha reconocido que no esperaba que su madre no apareciera. "Nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa".

"Pese a haberme destrozado la vida como lo ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre"

Flores ha confirmado durante la conversación-entrevista que ella se había acogido a su derecho a no declarar en el juicio contra Carrasco, algo que se había notificado de antemano a los abogados de la otra parte. De ahí que no entienda los motivos de la ausencia de su madre. "Mi postura siempre ha sido super clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy", ha manifestado muy emocionada sin poder evitar las lágrimas.

De momento, se desconoce la nueva fecha para la celebración del juicio. Al ser preguntada sobre cómo estaba viviendo estos momento, la nieta de Rocío Jurado ha explicado que lo único que quiere es que se haga justicia. "Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad", sentenciaba. Lo hacía, a su vez, en referencia a las repercusiones que ha tenido en su vida la docuserie que emitió Telecinco en 2021 donde Rocío Carrasco relataba su verdad sobre la separación con el padre de sus hijos y la nula relación con estos.