Rocío Flores Carrasco no para de acaparar titulares por sus declaraciones, no siempre tan acertadas como quisiera. Los seguidores de la gran Rocío Jurado se le han echado encima en Twitter después de que la joven de 26 años comparara la carrera profesional de sus abuelos. El problema es que no ha dejado muy bien parada a 'La más grande' en relación con los éxitos del boxeador Pedro Carrasco.

Vídeo: Twitter

"Realmente el que era de peso fundamental era mi abuelo. Mi abuela era cantante, era la más grande del mundo del corazón, todo estupendo. Pero como deportista reconocido, campeón del mundo, peso pluma, Europa 20 mil veces... Te quiero decir...",dijo la influencer.

La reacción de los fans de Rocío Jurado no se ha hecho esperar, que se han mostrado en total desacuerdo con las palabras de la hija de Antonio David. "Lo que tengo que ver por no ser ciego! Rocío Jurado ha sido y es la artista más grande que ha tenido nuestro país", decía en Twitter uno de ellos. "Madre mía como menospreciar así a su abuela, que ha sido la más grande y la voz del milenio?? Yo flipo", añadía otro.