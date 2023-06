Ayer saltaban todas las alarmas después de que Risto Mejide y la que era su novia Natalia Almarcha dejaran de seguirse en redes sociales. Hoy el presentador de Todo es mentira ha confirmado la noticia: ya no están juntos. Lo ha hecho con un comunicado a través de su perfil de Instagram.

Este es el texto íntegro que ha compartido Mejide:

"De cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos.

Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de mi relación. Ni de ésta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces. Sino porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida. Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor.

Por eso, después de la ruptura, no esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación , calumnia, injuria o simplemente duda razonable. Esa persona merecerá siempre mi respeto y por lo tanto, mi más sincera contención. Si ella decide contaros su mitad de nuestra historia, será cosa suya.

Pero yo, por ella y por mis hijos, por algo que puedan leer y ver es un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga"

Una ruptura retransmitida a través de las redes

Todo parecía ir viento en popa hasta ayer. Además de dejar de seguirse en redes, Mejide eliminó las escasas fotografías que había de ellos dos juntos en su perfil. También desapareció una muy significativa que el presentador compartía hace apenas tres días. En ella se podía ver a su ahora exnovia con su hija Roma, producto de la relación que mantuvo con Laura Escanes.

Natalia, por su parte, no se quedaba quieta y compartía un enigmático mensaje en su Instagram que ahora cobra todo el sentido. El tiktoker Abel Planelles daba a conocer su mensaje, dado que el perfil de la farmacéutica es privado. "Tristemente vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente. Un mundo donde interesa mucho vender una vida en rrss, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor. Un mundo narcisista. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejemos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco", escribía la joven de 27 años.

La relación de Risto y Natalia no ha estado exenta de polémica por su diferencia de edad (él tiene 48). Se sabe que están juntos desde marzo, cuando fueron fotografiados en actitud cariñosa en Cuenca. Unas semanas más tarde, el presentador hacía público su noviazgo en el programa Focus, de Cuatro, donde también abordó el tema de las parejas que se sacan muchos años. "Me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", admitió en ese momento. Tres meses después de aquello, ambos han tomado caminos por separado por motivos que solo ellos saben.