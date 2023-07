El pasado 23 de junio 'Salvame' daba por finalizado su recorrido tras 14 años de emisión y 3.638 programas. El formato decía adiós entre sonrisas y lágrimas y la ausencia de su presentador por antonomasia, Jorge Javier Vázquez. Una semana y media después de la despedida, Belén Esteban y sus compañeros se han reunido para dar el pistoletazo de salida al verano en Benidorm. Aunque no han acudido todos los colaboradores míticos del programa de La Fabrica de la Tele, la no concurrencia de Jorge Javier se ha hecho más que evidente.

Belén Esteban convoca a sus amigos en Benidorm

Han faltado algunos, pero estaban los que tenían que estar, entre colaboradores y reporteros: Lydia Lozano, Terelu Campos, Carmen Borrego, Miguel Frigenti, Laura Fa, Gema López, Omar Suárez, Cristina Soria, Kike Calleja y Pilar Vidal. Todos han compartido una comida entre amigos en la ciudad alicantina, donde veranea La Esteban. El feliz reencuentro ha quedado inmortalizado en una foto que, posteriormente, ha compartido la de Paracuellos en su cuenta oficial de Instagram.

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ser el gran ausente de esta reunión. No se le ha vuelto a ver desde que dejara de acudir a su puesto de trabajo tras conocerse la cancelación de 'Sálvame'. Al poco tiempo, Mediaset informada en un escueto comunicado su "baja de manera temporal por prescripción médica". Tras semanas sin asomarse por las redes, el catalán ponía fin a su silencio coincidiendo con el anuncio de su cadena. Lo hacía en su cuenta oficial de Twitter, donde explicaba que su salud le había dado un toque y necesitaba tomarse un descanso para coger fuerzas. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi yo he sido poco de hacérseles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si como no lo sé, me espero", escribía.

Jorge Javier sigue sin aparecer

Era entonces cuando señalaba que su salida de la pequeña pantalla era con efecto inmediato y de manera indefinida. Confirmaba así que no volvería a 'Sálvame' para encarar la recta final del programa. "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a los mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta cuando surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", añadía. Desde entonces, no ha vuelto a pronunciarse en redes.