Siguen los homenajes en redes a Carmen Sevilla tras su fallecimiento. La actriz y presentadora nos dejaba esta tarde a los 92 años en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras pasar tres días ingresada. Así lo comunicaba su único hijo, Augusto Algueró, pasadas las 21:00. Tras su hospitalización el pasado domingo, saltaba la noticia de que estaba siendo atendida en cuidados paliativos. Una información que no hacía presagiar nada bueno, como se ha confirmado hoy. El mundo de la cultura está de luto, igual que todos aquellos que la querían. Su gran amiga Norma Duval no ha querido perder la oportunidad de despedirse de ella. La 'vedette' llevaba años sin saber de Carmen Sevilla. Una situación que denunció en varias ocasiones.

Carmen Sevilla y Norma Duval, una amistad de décadas

"Siempre estarás en mi corazón, cuantos recuerdos juntas. DEP. Te quiero, querida amiga". Este es el sentido mensaje que Norma Duval ha compartido en su cuenta oficial de Instagram tras el fallecimiento de la actriz y presentadora. Un texto breve que acompañaba con una tierna imagen de las dos. Ambas mantenían una relación de amistad desde hace décadas. En la foto se puede ver a Carmen poniendo su mano sobre el hombro de la 'vedette', sonriendo como nos tenía acostumbrados. Norma le devuelve la sonrisa cómplice mientras la mira a los ojos.

Norma habló hace unos días en exclusiva con SEMANA. Estaba fuera de España y reconoció que se había enterado del delicado estado de salud de su amiga por la prensa. No quiso dar más declaraciones, pero, por sus palabras, se percibía su preocupación. "No tengo noticias de ella, así que no voy a hacer más declaraciones".

En 2018, Norma Duval decidía hacer pública su inconformidad ante la falta de noticias sobre su amiga y la imposibilidad de ir a verla a la residencia geriátrica donde vivía desde 2015. Esto después de que su hijo tomara la decisión de alejarla del foco mediático y limitara las visitas que recibía su madre. Solo Moncho Ferrer tenía permiso para acudir al centro y estar con ella. "Yo tengo un grandísimo cariño por una mujer que está enferma, que es Carmen Sevilla. Como muchos sabréis, empecé a trabajar con Carmen Sevilla, con solo 17 años. Una relación profesional que luego se convirtió en familia. Su hijo, Augusto, se ha criado con nosotros. Ha crecido con mi hermana, Carla, y hemos formado una familia muy bonita durante muchos años", dijo entonces la 'vedette. Y añadió con mucha dureza: "Yo, en el año 2015, le pedí a Augusto que me dejara ver a su madre, porque quiero despedirme de ella. No he tenido respuesta. Desde aquí hago un llamamiento para poder despedirme de Carmen Sevilla. Quiero volver a abrazarla. No quiero despedirme delante de un ataúd”.