Hoy es un día triste para todos los que querían a Carmen Sevilla, una de las actrices y presentadoras más míticas de la historia de nuestro país. La artista fallecía esta tarde en el Hospital Jiménez Díaz de Madrid, como ha confirmado su único hijo, Augusto Algueró. Lo hacía después de ser ingresada el domingo. Estaba siendo atendida en cuidados paliativos, lo que hacía prever lo peor. Tras tres días sin apenas noticias sobre su estado de salud, se anunciaba la noticia. Desde entonces, no paran de sucederse las reacciones y los homenajes en redes. Una de las que ha querido extender su último adiós ha sido Lolita. No ha podido evitar acordarse de su madre, la gran Lola Flores, muy unida a Carmen Sevilla. La relación de ambas familias se remonta a cuando la hija de 'La Faraona' era pequeña.

Las palabras más bonitas para Carmen Sevilla: "Siempre fuiste de la familia"

"Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen, desde que era una niña, me descubriste América y estuviste a nuestro lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida, ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre, tu amiga del alma, ahora ya estaréis juntas de nuevo. Carmen de España. Carmen mi amiga. Carmen del mundo. Una estrella como tú es muy difícil que se apague. Te quiero y te querré", escribía la cantante.

Un mensaje lleno de significado en el que ha querido también acordarse de su hijo y darle el pésame: "Lo siento mucho, Augusto, muchísimo. Y tú lo sabes. Te daría un abrazo largo y un beso gigante. Se te va tu madre, para el mundo: CARMEN SEVILLA, única e irrepetible". Y finalizaba con la siguiente frase: "Descansa Carmen, descansa"