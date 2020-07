En su cuenta de Instagram, la navarra ha compartido una foto que muestra su cuerpo al natural, con las secuelas de sus embarazos.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Verdeliss ha mostrado su anatomía al natural. La ‘instagrammer’ ha enseñado cómo ha quedado su cuerpo después de haber formado una familia numerosa -con siete hijos- junto a su marido Adariz.

Sin embargo, su decisión de exhibir cómo ha quedado su figura tras tantos partos no le ha resultado fácil. Ella misma explica que en un principio sintió deseos de no utilizar la fotografía. «Mi primer impulso fue descartar esta foto ❌ Y aunque yo misma me sienta ridícula admitiéndolo, para mi es un ejercicio de valentía “exponerme”, explica.

«Mi vientre no es perfecto»

La navarra, una experta en redes sociales, ha reconocido que cuida mucho las imágenes que publica en su cuenta de Instagram. «Procuro adaptar poses, seleccionar ángulos, en los que salga favorecida», dice. Sin embargo, en esta ocasión se ha animado a descubrir sus imperfecciones. «¿Sabéis qué? esta TAMBIÉN SOY YO. Y está bien», señala.

La foto en la que Verdeliss enseña cómo ha quedado su cuerpo después de los embarazos refleja los pliegues de la piel de su vientre. Una consecuencia habitual en miles de mujeres que pasan por la gestación. «Mi vientre no es perfecto (según la belleza normativa) y cuando me encorvo no hay quien camufle el exceso de piel. He gestado 7 hijos, dos de ellos incluso al mismo tiempo. No puedo cambiar las “secuelas”, pero sí decidir mi actitud», indica, en un admirable ejercicio de sinceridad.

«Me siento reconciliada»

En su post, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha explicado que ante su aspecto físico tiene dos opciones: la primera, sentir «vergüenza». La segunda, pensar que «mi cuerpo ha sido tan poderoso como para crear y cobijar vida… tan saludable como para parir, ser alimento, sostenerme a mí misma y seguir teniendo energía para cada día de crianza». Y añade: «Cada uno de los pliegues me lo recuerda». Por eso tiene claro qué elegir: «Me quedo con la opción 2 y con esta exposición lo elevo a público».

El mensaje que ha compartido con sus 1,2 millones de seguidores concluye con una interesante reflexión. «No prometo muchas fotos así (yo también tengo mis cruzadas internas 😅) pero de alguna forma, me siento reconciliada. Se lo debía a mis hijas y a unas redes más transparentes. Luchamos por erradicar estereotipos, pero ¿cuántas veces somos los peores jueces con nosotras mismas?

Las veces que ha ocultado ‘los defectos’ de su cuerpo

Verdeliss, con una larga trayectoria como ‘influencer’ a sus espaldas, sabe bien cómo lanzar mensajes e imágenes en las plataformas digitales. Por eso siempre ha sido muy cauta a la hora de posar con ropa que dejara al descubierto su silueta. Ahora ha mostrado sin tapujos la flacidez de su abdomen, pero hasta ahora había evitado ser inmortalizada en ropa de baña. Si lo hacía, utilizaba algunos ‘truquitos’ para disimular sus pequeñas imperfecciones.