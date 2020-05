Kiko Rivera se enfrentaba este sábado a un importante reto profesional, más teniendo en cuenta que tenía carácter solidario. El hijo de Isabel Pantoja se había comprometido a realizar una maratón de 24 horas pinchando música a través de las redes en beneficio de la causa # YoMeCorono. Finalmente, el DJ no pudo cumplir con su objetivo debido a un inesperado contratiempo.

«Ayer no pude cumplir el reto de las 24h pero sí que fueron 16h», reconocía en su cuenta de Instagram donde publicaba una imagen de su pie izquierdo metido en una cubitera con hielo. «El dolor de mi pie me impidió seguir», reconocía. Explicaba que uno de los momentos más complicados se produjo cuando tomó la mencionado foto donde se aprecia un pie completamente hinchado.

«Amenazo con volver»

Este percance no ha hecho que desista en su intento, ya que promete volver a intentarlo en mejores condiciones de salud. Eso sí, se ha mostrado muy agradecido con la respuesta recibida tanto de sus amigos que le fueron a ver durante la larga jornada como con sus moderadores y con la gente que apoyó la buena causa. «Gracias de todo corazón. Hoy toca recuperación! Pero amenazo con volver! Os quiero», concluía.

Sus seguidores le han mostrado todo su apoyo, entre ellos, muchos rostros conocidos como Antonio David Flores, quien le decía: «Abrazo fuerte crack!!». Por su parte, Antonio Pavón afirmaba lo siguiente: «Eres un crack primo!! Te quiero!!». Otros muchos han destacado que su objetivo estaba más que cumplido y que lo había hecho muy bien durante las 16 horas que estuvo al pie del cañón.

No se trata de la primera ocasión en la que la salud le juega una mala pasada. El DJ padece gota desde hace tiempo, una enfermedad que provocó que no pudiera continuar con su participación en ‘Supervivientes’ en 2011. Después de sufrir un ataque de gota tuvo que ser trasladado fuera de la isla para permanecer bajo la observación de un médico. Años más tarde, en ‘GH Dúo’ también se temió que la gota hiciera peligrar su concurso, pero finalmente no fue así.

El DJ mostraba su perfil más solidario para colaborar con una buena causa, además haciendo lo más le gusta que es pinchar la mejor música. «Estoy aportando mi granito de arena que en esta ocasión hace mucha falta», afirmaba. Una larga jornada en la que no solo entretuvo y animó a sus oyentes, también pudo poner la canción de su hermana, Isa Pantoja, con quien ahora tiene una excelente relación. «Estoy deseando que nos juntemos», aseguraba.

Durante los últimos meses, Kiko Rivera ha tenido tiempo para reinventarse profesionalmente creando su propio programa en las redes, también para dedicarse a otros asuntos. Sabe que su sector tardará en recuperarse debido a la crisis que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, por ello ahora está estudiando para ser representante de futbolistas. Una posible alternativa profesional que no descarta en el futuro: «No quiere decir que me vaya a retirar de la música, está ahí por si acaso».

Seis años junto a Irene Rosales

Kiko ahora tiene que recuperarse de este percance de salud y lo hará con el apoyo de los suyos. Además, este domingo se cumple el sexto aniversario del inicio de su romance con Irene Rosales. Una fecha destacada que la sevillana ha querido compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales. «Eterno 24 de mayo. Seis años de nuestro primer beso, de aquel día que decidimos empezar una historia de amor. Por toda una vida juntos, te amo».

La pareja puso el broche de oro a su relación con una romántica boda celebrada en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor el 7 de octubre de 2016 antes más de 300 invitados. El matrimonio es padre de dos niñas, Ana y Carlota, además Kiko tiene otro hijo, Francisco, fruto de una relación anterior con Jessica Bueno.

Irene Rosales se ha convertido en un pilar para Kiko a quien ha aportado estabilidad y le ha ayudado a superar sus adicciones. El hijo de la artista confesaba estos problemas durante su participación en el reality ‘GH Dúo’ y reconocía que su mujer había sido clave en todo el proceso de su recuperación. Ella apostó por completo por la relación y se mantuvo en todo momento a su lado a pesar de que no fue fácil, tal y como ha reconocido. «Con una adicción tienes que apostar por todo», señalaba recientemente.