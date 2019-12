La noticia del embarazo de Malú ha llenado de alegría el entorno familiar de la cantante. Así lo ha confirmado Pepe de Lucía, padre de la artista, que no puede ocultar su felicidad al saber que se convertirá por primera vez en abuelo.

Malú, embarazada de su primer hijo con Albert Rivera

El 4 de diciembre, Malú ha anunciado está esperando su primer hijo con Albert Rivera en su cuenta de Instagram. Apenas unas horas después, la redacción de ‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con su padre, Pepe de Lucía, para conocer cómo ha recibido la feliz noticia.

«Estoy en shock porque resulta que vengo conduciendo, y resulta que mi hija: «Papá, papi, llámame. Y yo asustado», explicaba Pepe. «Entonces cuando paré ya la llamé y me dice: Papi, no te asustes. No me pasa nada. Que vas a ser abuelo, papá. ¡Abuelo, abuelo!»

El hermano del desaparecido guitarrista Paco de Lucía está muy ilusionado con esta gran noticia, que traerá un nuevo miembro al clan. «Qué alegría. Me ha dado una alegría increíble. Y aquí estoy. Después del shock viene lo que es la calma. Y ya en la calma es cuando ya me quedo desfasado. No sé lo que hacer ni lo que decir», explicaba en el programa de Telecinco.