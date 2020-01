Sandra Barneda ha viajado a Borneo con Javier Calleja en para escalar la montaña más alta de Malasia en su programa de Cuatro, ‘Planeta Calleja’. En su convivencia con el aventurero, la periodista ha mostrado su lado más humano y ha relatado los momentos más emotivos de sus 44 años de vida.

Una infancia marcada por la leucemia de uno de sus hermanos

Sincera y honesta, la presentadora ha repasado los episodios que más han marcado su trayectoria. Como sus años de infancia, marcados por la muerte temprana de un miembro de la familia o la enfermedad de uno de sus hermanos. «Hubo una enfermedad grave durante años: leucemia. Es complicado», decía. Sus padres decidieron no explicarle lo que sucedía a su hermano, lo que le hizo percibir un ambiente de tristeza en el entorno casa. «No te lo cuentan pro protegerte, pero notas que pasa algo. Te crías un poco sola».

«Uno gesta el disfrute de la vida en los primeros años de vida», confesaba Barneda al leonés. «Si convives con la tristeza te cuesta disfrutar de la vida. No tengo nada que reprocharle a mis padres, pero pasaba que cualquier cosa que tu querías hacer no se podía hacer y no sabías por qué. He hablado mucho con ellos. Me hubiera gustado que me lo hubieran dicho. No me enteré de nada pero me marcó. Me hizo confiar poco en la gente. Mi barrera es esa».