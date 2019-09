Plácido Domingo: 11 mujeres más lo acusan de acoso sexual

4 Le llueven las acusaciones

Mientras cae una verdadera tormenta sobre Domingo, en nuestro país un par de mujeres no han dejado en buen lugar al cantante lírico. Curiosamente, se trata de dos periodistas que lo han entrevistado. Una de ellas es Mariángel Alcázar, quien comentó en televisión: «Lo entrevisté una vez, y solo puedo decir una cosa porque no quiero ir más allá. Yo no lo hubiera aplaudido ayer en el festival», haciendo referencia a la ovación que dieron al artista en el Festival de Salzburgo.