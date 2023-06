Piqué y Clara Chía: ¿suenan campanas de boda?

Piqué y Clara Chía han tomado la decisión de contraer matrimonio, después de meses de rumores y un año largo de relación. El exfutbolista y su chica de 24 años tienen la intención de anunciar su compromiso durante la celebración de la boda de Marc, hermano de Piqué, que tendrá lugar en próximo 24 de junio. La noticia se ha hecho pública unas horas después de que se difundieran las declaraciones de Shakira, expareja del deportista, en el juicio que enfrenta contra la Hacienda española.

Es lo que aseguran desde 'Look' por fuentes muy cercanas a la pareja. De hecho, Piqué y Clara Chía ya estarían adelantando algunos preparativos para su gran día. La fecha elegida por la pareja para comunicar a sus seres queridos el paso que van a dar no podía ser más señalada: otra boda, toda una declaración de intenciones. Se sabe que tendrá lugar en Barcelona, pero no han trascendido más detalles sobre el enlace de Marc Piqué, y María, su novia de toda la vida. Si, finalmente, se materializa el anuncio, ninguno de los hijos del deportista será testigo del romántico momento. Hay informaciones que apuntan a que Shakira habría vetado la presencia de Shasha y Milan en el enlace. Un movimiento de la colombiana que ahora podría tener todo el sentido... Los hijos en común de Shakira y Piqué llegaron a España el pasado 2 de junio junto a su madre. Permanecerán en nuestro país hasta el próximo 19 de junio, cuando viajarán de vuelta a Miami, donde residen, para empezar el nuevo curso escolar.

Hay que recordar que el exfutbolista del FC Barcelona y la cantante nunca dieron el paso de contraer matrimonio. Esto a pesar de haber mantenido una relación de 12 años. Shakira confesó en su momento durante una entrevista que no estaba entre sus planes dar ese paso. No quería "encasillarse" . “No quiero que él me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Quiero que él me vea como su chica, como aquella fruta prohibida”, explicó en el programa estadounidense 60 Minutes.

Shakira se sincera como nunca ante el juez por las acusaciones de fraude

La noticia del posible matrimonio de Piqué y Clara Chía se ha conocido el mismo día en el que El País se hacía eco de las declaraciones de Shakira en el juicio por supuesto fraude a Hacienda. Fueron tomadas hace cuatro años. En ellas, la colombiana, además de defenderse de las acusaciones, habla con rotundidad sobre la relación que mantuvo con su ahora expareja. Unas declaraciones que no han dejado indiferente por su sinceridad y elección de palabras: "¿Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna? (...) Tiene 23 años, 10 menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy...".