7 La belleza de Pilar

La presentadora y colaboradora de ‘El Hormiguero 3.0’ no es un personaje conocido fuera de nuestras fronteras, pero su presencia y su impresionante atractivo físico cautivaron a los asistentes a la gala más importante del mundo del fútbol. En la entrega de los Premios The Best, la presencia de Pilar y Sergio resultó deslumbrante. Lo cierto es que a guapos y felices no les gana nadie…

Un socio del Real Madrid pide que Sergio Ramos «deje de hacer el ridículo»