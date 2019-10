3 La aclaración del futbolista

Ramos, consciente de la repercusión de sus movimientos, ha querido especificar cada detalle de lo sucedido con Hacienda en su escrito. «La Agencia Tributaria me notificó una liquidación diferente de la declarada por mí en el periodo 2012-2014 tras cambiar el criterio que la propia Administración me había indicado en años anteriores, liquidación que he satisfecho íntegramente. Se trata de una multa administrativa, no de un delito penal. Dada mi disconformidad ante el cambio de criterio de la Agencia Tributaria y, reitero, una vez pagada en vía administrativa la liquidación, he ejercido mi derecho de recurrir el acuerdo de la Administración”, apunta su comunicado.

