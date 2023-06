Paula Badosa y Stefano Tsitsipás, la nueva pareja sorpresa del tenis

Tras semanas de especulación, ya se puede afirmar que es una realidad: Paula Badosa sale con Stefano Tsitsipás. Una relación que se ha fraguado al calor de las pistas de tenis y nunca mejor dicho. La tenista española recupera la sonrisa al lado del griego después de romper su relación con el modelo cubano Juan Betancourt. La ex pareja puso final a su noviazgo a principios de mayo, tras dos años juntos. Y parece que a él no le ha sentado nada bien.

Ha sido la revista ¡Hola! la que ha confirmado el romance por boca de Badosa. "Sí, estoy saliendo con él", aseguró. El afortunado no es otro que el tenista griego Stefano Tsitsipás, de 24 años y número cinco del ranking mundial de la ATP. Cobra mayor sentido la presencia de Badosa en el partido de Roland Garros el pasado 7 de junio que enfrentaba a Carlos Alcaraz y a su ya novio oficial. Ahora se sabe que a quien fue a ver la española nacida en Nueva York no era a su compatriota, sino al griego.

La pareja del momento tampoco se ha escondido. Se les ha podido ver compartiendo unas vacaciones en Dubái donde era evidente la química. Luego colgaron una foto juntos, cada uno en su perfil de Spotify, que hizo saltar todas las alarmas de que algo más que una simple amistad se había fraguado entre estos dos. A esto hay que sumar un vídeo en el que se puede ver a Badosa haciéndole una coleta a Tsitsipás y, a continuación, comiéndoselo, literalmente, a besos en la mejilla. El resto es historia: las redes se han llenado de imágenes cómplices, aunque ninguno de los dos ha compartido ningún contenido al respecto en sus perfiles oficiales.

Vídeo: redes sociales

¿Pullita de Juan Betancourt, exnovio de la tenista?

Días antes de conocerse la nueva relación de Badosa, su ex Juan Betancourt compartía una fotografía luciendo palmito acompañada del siguiente mensaje: "Lo que tú quieres saber, yo lo vivo, no lo publico". No ha faltado quien se ha hecho eco de esta enigmática publicación y ha apuntado a que se trata de una indirecta del modelo y actor cubano a la tenista.

Betancourt, de 32 años, y Badosa, de 25, comenzaron a salir hace dos años y su ruptura se hacía oficial el pasado mayo. Según ¡Hola', fue el modelo quien dio el paso tras una dura conversación entre ellos. Antes de aquello, fue muy sonado el noviazgo de la tenista con el presentador de La Resistencia, David Broncano.