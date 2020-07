Sofía Suescun ha vuelto a subir la temperatura de las redes sociales con nuevas imágenes de su escultural cuerpo. Un cuerpo que, una vez más, ha mostrado bastante al descubierto en su cuenta de Instagram.

La hija de Maite Galdeano ha publicado dos fotografías que enseñan buena parte de su anatomía. Se trata de dos instantáneas tomadas «en algún lugar del mundo» y en las que comparte su sonrisa y su bronceada piel con sus 1,2 millones de ‘followers’. A la vista de los comentarios recibidos, queda claro que las imágenes han encantado a sus admiradores. «Perfecta», «preciosa», «qué guapa» o «menuda diosa» han sido los calificativos más repetidos entre sus seguidores.

Una figura que quita el hipo

Las nuevas y sensuales fotos de Sofía se suman al amplio álbum de imágenes sobre su figura que tanto abundan en su perfil de Instagram. A sus 23 años, Sofía tiene una silueta de escándalo y presume orgullosa de ella. Pero un cuerpo como el suyo no es producto de la casualidad. La joven lo esculpe de manera constante cuidando su dieta y a base de muchas horas de ejercicio semanal. Rutinas como zancadas, sentadillas, pesas o ejercicios de cardio en elípticas forman parte de las rutinas habituales con las que tonifica todos y cada uno de sus músculos y con las que logra tener una figura capaz de quitar el hipo.

Así ha defendido a su madre en el plató de ‘La casa fuerte’

Hace apenas unas horas, Sofía defendía a su madre después de que protagonizara una sonada bronca con su hermano, Cristian Suescun. Madre e hijo, que concursan en ‘La casa fuerte’, se enfrentaban a raíz de unas palabras de la navarra: «Mi niña está conmigo está a tope», le soltaba, recordándole su clara preferencia hacia Sofía. «Tú iras a tu piso y yo me quedaré con mi niña». Para Jorge Javier Vázquez, la actitud de Maite con su hijo era reprochable, así que no dudó en reprenderla en directo. «Eres muy dura con Christian. Creo que Cristian te quiere muchísimo, pero eres una mujer muy especial y le haces pasar por tragos muy duros. Tenerte a ti de madre es muy duro. Estás descargando una responsabilidad en él y deberías aceptar a tuya: no eres una mujer fácil», le decía. «Sé que has llevado una vida complicadísima, pero tu hijo no es responsable de tu vida. De verdad, arrópalo más. Hay una frase que me duele mucho cuando la dices: ‘Yo no conocía a mi hijo’. Tu hijo no es un compañero de piso. Sé que eres una mujer inteligente y que te vas a poner las pilas».

Sofía, testigo de la petición de Jorge Javier a su madre, defendía su comportamiento explicando a la audiencia los motivos por los que Maite trata así a Cristian. «Estoy viendo una realidad que fuera es complicado de entender, pero no me sorprende para nada. Hay que contar esto para que la gente lo entienda. El origen está en esa separación de mis padres. Yo me voy con mi madre a un piso de mujeres maltratadas y él se queda con mi padre, por eso nunca han convivido y tampoco podemos exigirle a mi madre unos sentimientos que no le salen», señalaba.