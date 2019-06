Natasha Romanov, la millonaria que compró la casa de Antonio Banderas: «La uso para dar grandes fiestas en Marbella»

4 Emparentada con el último zar ruso

Para Natasha, una de las cosas más importantes es «la educación». Lo dice alguien de casta: está emparentada con el último zar de Rusia. «Vengo de una familia muy influyente en Rusia. Pero no supe que era Romanov hasta que fui adulta. Cuando era pequeña no se podía hablar de estas cosas -su relación con el zar- por el comunismo. No sabía nada porque mi madre cambió el apellido de mis abuelos y no se hablaba de esto. Cuando decidí ser cantante miré los papeles y vi que mi abuela tenía los apellidos Romanov. Lo cogí para dar luz a mi música».