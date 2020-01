Mónica Cruz ha hablado de su faceta como madre en una entrevista con Amalia Enríquez en Telemadrid. En ella ha hablado de su nuevo trabajo, ‘Madres’, una serie que produce Telecinco y que está protagonizada por Belén Rueda, Aída Folch, Rosario Pardo, Carmen Ruiz y Carla Díaz. También se ha sincerado sobre su faceta como mamá.

Sobre su hija: «Siempre he sabido que Antonella venía»

La hermana de Penélope Cruz está muy ilusionada con su nuevo papel en televisión, donde da vida a «una mujer que da un giro en su vida y se da cuenta de lo mal que lo ha hecho». ‘Madres’ aborda las historias personales de un grupo de mujeres que atraviesan una etapa muy difícil: sus hijos están enfermos y reciben tratamiento en el mismo hospital. «La vida nos coloca en algo tan malo con esta enfermedad en un sitio que a mí me hace pensar que ojalá nunca me tenga que ver en eso, no quiero ni pensarlo», ha explicado.

La madrileña también ha revelado algunos detalles de su vida como madre. Hace cinco años dio a luz a Antonella. Afrontó la maternidad en solitario. «Nunca he hablado de esto, pero es tan difícil quedarse embarazada. Lo hice por inseminación. Tiene que coincidir unas cuantas cosas… y fue a la primera». Mónica siempre sintió deseos de ser madre, por eso no condicionó su decisión de tener un bebé a estar en pareja. Y convirtió su sueño en realidad. «Siempre he sabido que Antonella venía. En el momento que decides y dices: ‘voy’, evidentemente se hace de una forma más médica».