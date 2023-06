Athenea Pérez es la nueva representante de la Región de Murcia en el certamen de Miss Universo España 2023. Sin embargo, lo que debería ser un momento de alegría para la joven de 27, se ha convertido en un momento particularmente difícil. Denuncia estar recibiendo ataques racista constantes a través de la redes sociales. "No entienden por qué represento a mi región, a Murcia, si no tengo los supuestos rasgos murcianos que ellos creen que debería tener una representante", asegura. ¿El motivo? Su color de piel, como ella misma ha explicado: "Tener la piel clara, no ser blanca", ha dicho enfática.

Miss Murcia: "Me duele porque pienso en los jóvenes"

Athenea ha hablado de esta situación púbicamente en 'El Programa de Ana Rosa', donde ha reivindicado sus orígenes. "Pero si tú eres más murciana que un propio murciano, tú naciste en Murcia, tu padre es murciano, tus abuelos son murcianos...", le ha dicho Ana Rosa Quintana. "Podrían pararse a leer que mi madre es de Guinea Ecuatorial y que hasta hace 40 años era española", le ha contestado la joven.

No es la primera vez que Miss Murcia se enfrenta a los ataques de los xenófobos, ni probablemente será la última. Asegura que desde pequeña se ha tenido que enfrentar a las miradas por su color de piel. "Lo he sentido por ser diferente, fui la primera chica racializada en entrar en mi colegio", ha explicado. A pesar de no ser algo inédito para ella, ha confesado sentirse sorprendida por los ataques: "Pertenezco a la primera generación o segunda de personas racializadas españolas. Ahora vivimos libremente y por eso mismo me ha sorprendido ver estos ataques". Lo que más le duele, ha confesado, es pensar en la posible normalización de estas actitudes: "Me duele porque pienso en los jóvenes. Veo a mi prima de 13 años que también es mulata y no me imagino cómo debe sentirse ella", ha sentenciado.