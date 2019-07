Miguel Torres se retira del fútbol y da las gracias a Paula Echevarría por su «cariño incondicional»

7 Su mensaje a sus compañeros de equipo

El jugador anuncia así su punto final en el club blanquiazul. «Quiero terminar con el Málaga C. F., donde tenía claro desde hacía mucho tiempo que quería terminar mi carrera. Han sido 5 temporadas inolvidables donde he disfrutado mucho de mi profesión y he sido muy feliz. Jamás quise vivir un descenso en mi carrera, y mucho menos aquí. Decidí quedarme la temporada pasada para subir a Primera División, donde debemos estar, hicimos todo lo posible y no pudimos, pero no tengo ninguna duda de que el año que viene se conseguirá».

