Miguel Bosé ha vuelto a hacer arder las redes sociales. Una vez más, sus palabras sobre la crisis sanitaria han levantado ampollas y se han convertido en ‘trending topic’ en Twitter. Es la segunda vez que lo consigue en la misma semana. El cantante, que hace cinco días aseguraba que el coronavirus es “la gran mentira de los gobiernos”, ha vuelto a lanzar otra bomba. Este martes arremetía contra las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar la Covid-19 y, en especial, contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).

Las palabras de Bosé que se han convertido en virales

A través de su cuenta de Twitter, el artista ha señalado que GAVI, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef o la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de las vacunas fallidas para paliar la pandemia que han causado muchas víctimas en todo el mundo. «La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades», dice.

Pedro Sánchez, «cómplice de este plan macabro»

También carga contra el magnate cofundador de Microsoft. «Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla sólo fin de controlarla», señala. «A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado “polvo inteligente”, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento. Llevada a cabo esta fase, y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades».

En su tuit habla también del Presidente del Ejecutivo, al que no deja bien parado con sus comentarios. «Pedro Sánchez “El Salvador”, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía», señala.

«Yo digo no a la vacuna, no al 5G»

Miguel Bosé asegura que su intención es advertir a la población de lo que sucede en el mundo. «Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES».

Las palabras de Bosé en Twitter se han convertido en tendencia en esta red en cuestión de minutos. Sus comentarios han generado más de 25.000 tuits solo en las primeras cuatro horas posteriores a su publicación. «Para quien no lo sepa, Miguel Bosé, que solía ser un buen cantante y compositor y no el pelmazo en el que se ha convertido con los años y la «paternidad», no sabe que Gavi NO es una farmacéutica: es una alianza global por la vacunación y no es propiedad de los esposos Gates», apuntaba uno de tantos usuarios indignados. «¡Pero qué dice este Miguel Bosé! Esto es un bulo que corre por las redes! El neoliberalismo económico criminal quiere inculpar a Bill Gates y esposa. Esta pareja son gente buena y decente», indica otra. «La Fundación Bill y Melinda Gates no es propietaria, sino que “DONA” su dinero, en concreto donó 1560 millones de dólares para el periodo estratégico entre 2016 y 2020, y tú que haces aparte de criticar y crear bulos y Fake News», era otra de las respuestas a las afirmaciones del artista.

El artista ha hablado de «la gran mentira de los gobiernos»

El pasado 5 de junio, el cantante hacía públicas otras palabras que tampoco causaron indiferencia en las redes. «Suiza, como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido«, señalaba, junto a un video grabado en la ciudad de Ginebra en la que se veía cómo cientos de personas caminaban por calles y parques sin proteger sus rostros con mascarilla y ajenos a las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. Entonces, sus palabras despertaban un sinfín de comentarios y críticas en las redes. Justo lo que le acaba de suceder en esta ocasión.

