Antonia Dell’Atte está consternada tras la muerte de Álex Lequio. El hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón, ha fallecido en un hospital de Barcelona a los 27 años tras dos años luchando contra el cáncer. La noticia ha causado un gran impacto en la italiana, que ha querido enviar un mensaje de condolencias al padre de su hijo Clemente, así como a la actriz y presentadora.

En su cuenta de Instagram, la exmodelo ha escrito un sentido post. «13 mayo …Madre, Virgen de Fátima. Madre de todas las Madres acoges en tus brazos Alex hermano de mí hijo Clemente! Y no nos abandones, sobre todo a su madre Ana y su padre Alessandro».

«Cuánto dolor y cuántas penas y sufrimientos»

«Como plomo es el cielo ahora, cuánto Dolor y cuántas penas y sufrimientos🙏🙏🙏🙏. Dios no te abandonará nunca y te protegerá allí donde estarás.. Descansa en Paz, bellissimo Alex», continúa su sentido mensaje de condolencias.

Junto a su mensaje de pésame, la italiana ha compartido un video en el que se puede escuchar ‘La Sombra de la Luz’. Una canción de Franco Battiato cuya letra habla Defiéndeme de las fuerzas contrarias en el sueño nocturno cuando no soy conociente, cuando mi sendero se hace incierto y no me dejes nunca más. Devuélveme a las zonas más altas, a uno de tus reinos de calma. Es tiempo de escapar de este ciclo de vida. Y no me dejes nunca más, no me dejes nunca más. Porque los gozos del más profundo afecto o del anhelo más sutil del pulso sólo son la sombra de la luz».