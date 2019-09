Mayra Gómez Kemp relata su lucha contra el cáncer

Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora del ‘Un, dos, tres…’, ha visitado ‘Un año de tu vida’, el programa de Toñi Moreno en ‘Canal Sur’, donde ha repasado su larga trayectoria profesional como presentadora de televisión. También ha relatado cómo vivió los días más difíciles en su lucha contra el cáncer.

La presentadora más importante de la década de los ochenta

Nacida en Cuba en 1948, Mayra Gómez Kemp salió de su isla natal cuando apenas tenía 11 años. Después de vivir en países como Puerto Rico, Venezuela o Estados Unidos, aterrizó en España en los años setenta. Sus inicios profesionales fueron como actriz y cantante. Ya desde muy joven su vida estuvo marcada por el afán de superación. Así se lo contaba a Toñi Moreno: «Yo no salí de Cuba. A mí me sacaron mis padres de Cuba. Recuerdo estar en el avión y ver la isla cómo se alejaba y se hacía cada vez más pequeña. Ese día supe lo que dejaba atrás y que lucharía por ir siempre hacia adelante».

Una profesional de éxito

A finales de los años setenta, Mayra ya era una de las presentadoras con más carisma de la pequeña pantalla. Para conseguir tanto éxito, tuvo que trabajar d¡muy duro. Y sacrificar aspectos de su vida personal. En el programa de Moreno recordó cuál fue el día más difícil al que se tuvo que enfrentar como conductora televisiva. «En 1981 presentaba el programa infantil ‘Sabadabada’. Antes de empezar, mi padre se estaba muriendo y yo lo sabía. Mi papá se acababa de morir. Pedí que nadie le contara nadie a los niños e hice el programa. Fue durísimo. Hice el programa sabiendo a mi padre lo estaban enterrando«.

La depresión de su marido

Casada con Alberto Berco, Mayra ha reconocido que su pareja ha sido el pilar fundamental en su vida. Su felicidad se vio truncada durante el periodo en que éste sufrió una depresión. «Mi marido había pasado por una depresión muy gorda, con intentos de suicidio». Una etapa compleja de la que logró salir y que nunca pudo romper el amor que siente por él. «El mejor año de mi vida es 1973, cuando lo conocí», ha dicho.

Su lucha contra el cáncer: «Sobreviví gracias al cariño de la gente»

Mayra fue presentadora del ‘Un, dos, tres…’ durante seis años. Entró en el programa para sustituir a Kiko Ledgard, que había sufrido un accidente. A finales de los ochenta, Chicho Ibáñez Serrador decidió prescindir de ella como presentadora. «Fue una decepción enorme. Pero me decepcionó Chicho el amigo, no Chicho como director». Tras años sin hablarse, volvieron a encontrarse e hicieron las paces definitivamente. Mayra siente una enorme admiración por el director de cine y televisión, fallecido el pasado mes de junio a los 83 años.

La presentadora hispano-cubana también recordó su lucha contra el cáncer de lengua, que le fue diagnosticado en 2009 y por el que tuvo que ser operada, dejándole graves secuelas en el habla. Poco después padeció un cáncer de garganta. «Cuando peor lo estaba pasando no podía ni comer. Llegué a pesar 49 kilos«, relataba a Toñi Moreno. «En aquel momento en que no podía ni comer iba por la calle y la gente se me acercaba y me daban un abrazo o un beso y me decían: ¡Tú puedes! Una vez un chico me gritó: ¡Nena, tú vales mucho. Yo sobreviví gracias al cariño de la gente. Ese cariño alimenta».

