6 Sobre Paolo Vasile: «Le tengo aprecio»

Desde que dejó de trabajar como presentadora, María Teresa Campos ha vivido un parón profesional. Y ha explicado los motivos: «Era un contrato por dos años. Terminaba en abril y hasta ese momento no podía buscar nada. En mi ignorancia legal pensaba que si me contrataban, me daban trabajo. Pero si no te lo dan mejor no hacerlo porque te desacreditan a nivel profesional no dándole trabajo. Si lo llego a saber les digo: me busco otra cosa, pero en ese momento… Seguramente lo hizo con buena intención y yo le voy a tener aprecio toda la vida. Hablo de Vasile, le tengo aprecio y cariño. Se lo voy a tener siempre».