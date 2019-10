5 Víctima de una estafa: «Perdí mi casa»

María José Cantudo ha contado en ‘Aquellos Maravillosos Años’ que no legó a vender su lujoso piso de la calle Serrano de Madrid y que fue víctima de una estafa. «No la he vendido. Me enamoré de una casa que es donde vivo ahora mismo, pero me engañaron. Creo en los demás y me metieron un palo gordo. Al cabo de dos años me dijeron que la casa no era mía. Era de una quiebra. Me engañaron y perdí mi casa». Y eso que había venido otra propiedad en Monte Esquinza para afrontar la reforma y la compra. Afortunadamente, una persona «muy importante» cuya identidad no ha querido revelar, la ayudó a resolver la estafa de su casa.

