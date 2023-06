El último programa de 'Sálvame' está haciendo un repaso de los personajes del mundo del corazón que más horas de emisión han protagonizado a lo largo de estos 14 años. Por supuesto, no podía faltar María José Campanario, la archienemiga de Belén Esteban. Un redactor del programa ha llamado varias veces a la mujer de Joselín de Ubrique para invitarla a asistir al plató a este final de etapa. No ha sido hasta la segunda llamada que Campanario, muy amablemente ha declinado la propuesta: "No me habéis tratado nada bien", le ha dicho.

Una intervención muy educada de María José Campanario

La relación de María José Campanario y 'Sálvame' no ha sido un camino de rosas ni mucho menos. De hecho, la mujer de Jesulín ha sido diana en muchas ocasiones de la ira de los colaboradores del programa por motivos evidentes: son compañeros de Belén Esteban. La de Paracuellos nunca se ha callado su opinión sobre Campanario cuando salía a colación algún aspecto de su vida íntima que pudiera afectarla. Por ejemplo, cuando ha dado alguna exclusiva al lado de su marido hablando de los hijos que tienen en común, pero olvidando referenciar a Andrea, fruto de la relación que mantuvieron Belén y Jesulín hace dos décadas.

A pesar de las rencillas evidentes, María José ha contestado muy educadamente a las preguntas del redactor de 'Sálvame' que se ha puesto en contacto con ella para hacerle la propuesta. "Es inviable, es imposible", ha dicho rehusando la propuesta con firmeza. También se ha pronunciado sobre la cancelación del programa y ha tenido palabras muy cercanas con el equipo: "Lo siento por la gente que os vais a quedar sin trabajo. No es una buena noticia, no es agradable para nadie", ha asegurado.

Desde plató, la cara de Belén Esteban era un poema. Tras escuchar la conversación entre Campanario y el redactor, varios colaboradores han compartido sus opiniones al respecto. "Pues ha sido muy educada", indicaba Gema López. "Yo creo que sí se alegra del final de 'Sálvame', cómo no se va a alegrar", ha contestado la presentadora Adela González, a lo que Kiko Matamoros le ha dado la razón.