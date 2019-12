María Jesús Ruiz presenta su primer single como cantante

María Jesús Ruiz ha hecho realidad su sueño de convertirse en una gran artista. La modelo ha presentado en una sala de la capital su primer trabajo como solista. Se trata del single ‘Mi fuego’ en el que ha dado vuelto a dar la nota. Esta vez, delante de un micrófono.

«No quiero echar para atrás ni para coger impulso»



En la presentación, una María Jesús ataviada con un look más propio de una vedette que de una artista pop confesaba estar feliz en su gran noche. No todos los días se estrena una como cantante. «Estoy en un momento en el que no quiero echar para atrás ni para coger impulso. Y que si algo se ha quedado atrás es porque no merecía. A las mujeres de toda España les quiero decir que la vida es superarse y seguir continuando. Y andar».

No quiere hablar de su novio casado

En su debut artístico, la modelo no ha querido hablar de Curro, su novio, casado desde hace 15 años. «¿Decepción? Pues sí», ha admitido, «pero no quiero entrar en ese tema porque es dolorosillo». Tampoco quiere hablar de las disputas con sus dos ex: «De mis ex no voy a hablar porque no tengo necesidad ninguna de que me caiga una demanda. De momento, tengo ‘Mi Fuego’, mi tele, mis niñas… Y a seguir pa’lante. Y a crecer y a aprender». Está feliz con su nuevo sencillo, que tiene entusiasmadas a sus dos hijas. «Hasta la de dos años canta las últimas palabras de cada estrofa», apunta.

«No voy a derramar ni una lágrima más»

María Jesús ha confesado ser una mujer «muy sencilla, lo que pasa es que me pongo muchos abalorios». Ahora solo quiere mirar al futuro.: «No voy a derramar una lágrima más».

Además de atreverse con las cuerdas vocales, se lanzará en un nuevo proyecto como actriz. «Todo lo que tiene que ver con el arte escénico me encanta. Ahora estoy muy contenta porque la compañía Euforia, de Andújar, me ha ofrecido hacer una comedia. Empezaremos a ensayar de cara a la próxima primavera verano».