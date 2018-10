María del Monte responde a Isa Pantoja

De su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’, Isa Pantoja dejó varias ‘perlas’ que van a traer cola. La hija de Isabel Pantoja no dudó en asegurar que el peor error de su madre había sido enamorarse de Julián Muñoz, que toda la familia de la cantante vive de ella exclusivamente y, una vez más, incidió en que, de niña, había tenido muchas carencias emocionales. Sin embargo, de todas sus revelaciones las que más llamaron la atención son las que hizo sobre su madrina, María del Monte.

Un tema tabú

Nunca antes Chabelita había abordado este tema con tanta naturalidad. Parecía un tema tabú en la familia y tanto ella como su madre siempre lo habían evitado. “Un día nos subimos a un tren y vi que María no subía. Mi madre me dijo: “No te preocupes, que la nana viene después”. Yo llamaba nana a María del Monte y creo que ese día perdimos el contacto”, comenzó contando Chabelita a Jorge Javier Vázquez. “Nunca he sabido bien qué pasó. Una vez mi madre me dijo que había hecho un comentario muy malo de mi hermano Kiko”, prosiguió la exconcursante de GH Vip.

Así fue la relación

Durante años, madrina y ahijada estuvieron tiempo sin verse hasta que un día, en la Feria de Sevilla, Isa se acercó a la caseta en la que estaba María y le presentó a su entonces novio, Alberto Isla. Fue un hecho aislado y no recuperaron el contacto.

Los reproches de Chabelita

Pasado el tiempo, Isa cree que María del Monte debería haber forzado un encuentro con ella, ya que ella era una niña. “Ella podría haberme buscado”, se quejó. Y ha sido este comentario el que, según ha desvelado su sobrino Antonio Tejado, no ha sentado bien a la cantante, que no está de acuerdo con la versión que ha dado la joven.

Las palabras de María

“Mi tía no se siente identificada con ese testimonio”, comenzó diciendo el colaborador. “Hay una época en la que ellas hablan mucho y cuando Isa busca en María del Monte consejo, mi tía le dijo que hiciera caso a su madre. Dentro de esa rebeldía, ella decide cortar un poco la relación con mi tía porque ella quería que hiciese caso a su madre. Por eso a mí no me gusta que Isa salga como un perrillo abandonado diciendo que María del Monte la tenía que haber buscado. La buscó, llamó a Dulce mil veces, habló con Isa y ha dicho que su casa siempre estará abierta para ella”, zanjó Tejado.

El enfado de Pantoja

Entre tanto, Isabel Pantoja madre no está de acuerdo con que su hija haya sacado este tema en televisión y lamenta lo que dijo en la entrevista del pasado sábado.