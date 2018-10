6 Un tema tabú

Nunca antes Chabelita había abordado este tema con tanta naturalidad. Parecía un tema tabú en la familia y tanto ella como su madre siempre lo habían evitado. “Un día nos subimos a un tren y vi que María no subía. Mi madre me dijo: “No te preocupes, que la nana viene después”. Yo llamaba nana a María del Monte y creo que ese día perdimos el contacto”, comenzó contando Chabelita a Jorge Javier Vázquez. “Nunca he sabido bien qué pasó. Una vez mi madre me dijo que había hecho un comentario muy malo de mi hermano Kiko”, prosiguió la exconcursante de GH Vip.