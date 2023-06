Muy emocionada, Mar Flores ha reaparecido hoy para defender la inocencia de su hijo, Carlo Costanzia. SEMANA contaba en exclusiva en su último número, disponible en los quioscos de toda España, la noticia de la condena a 21 meses de prisión del hijo de la ex modelo por un delito continuado de estafa agravada. Mar, que ha defendido su inocencia a capa y espada, ha reconocido que está rota de dolor. "Probablemente ha pagado más caro por ser mi hijo. Le han utilizado como persona conocida y como buena persona que es", ha asegurado.

Mar Flores rota de dolor por la situación de su hijo

Mar ha hablado en absoluto directo en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena3, donde colabora. Sonsóles Ónega comenzaba la entrevista con un contundente mensaje en alusión a las informaciones que apuntaban a que la ex modelo le había dado plantón este miércoles. Estaba previsto que Mar interviniera en directo en el programa, pero esa llamada nunca se materializó. "Es de justicia decir que Mar no nos dio plantón ayer. La muerte de Carmen Sevilla nos hizo cambiar la actualidad. Es de justicia también que le pida disculpas porque estuvo esperando para entrar en directo pero esa conexión que no se pudo hacer", ha sentenciado.

Con la voz quebrada, Mar ha contado cómo ha recibido la noticia de la sentencia condenatoria de su hijo y lo que ha supuesto para ella y los suyos. "Se para la vida por la sorpresa de recibir una sentencia que no entendemos. Los jueces deciden la suerte de las personas y no se puede hacer nada. Se había llegado a un acuerdo y de repente nos encontramos con la sentencia. Intento hacer una vida normal, aunque estoy muy dolida. Los hijos duelen más de lo que le pasa a uno mismo. Es un momento muy complicado", relataba.

Pedían nueve años de prisión que se han reducido a 21 meses

Tal y como informó SEMANA en septiembre del año pasado, Carlo y su socio eran acusados de un delito continuado en la modalidad agravada. A través de diversos anuncios en Internet, vendían vehículos de alta gama comprados en el extranjero que nunca entregaban. Sin embargo, sí obtenían un adelanto del 20 por cierto del importe total, en concepto de señal, por parte de los compradores. Así, engañaron, al menos a cinco personas. En ese momento, la Fiscalía pedía nueve años de prisión para el actor y cantante. A través de un acuerdo extrajudicial con los abogados de los denunciantes, Carlo pagó más de 100.000 euros a los damnificados, demostrando así su buena fe. Sin embargo, el juez encargado del caso, lejos de dar por cerrado el caso, ordenó que el juicio siguiera adelante. Entendía que Carlo y su socio, Roberto, habían incurrido en un delito continuado, lo que indicaba intencionalidad.

La ex modelo no ha querido profundizar demasiado en cómo está viviendo su hijo este varapalo de la justicia. "Carlo solo quiere discreción".