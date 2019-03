3 Relaciones secretas

La de Albert Rivera es la última relación sentimental de Malú, pero es obvio que no ha sido la única. La última que se le conoció fue la que mantuvo con el comentarista Gonzalo Miró, pero anteriormente también ha salido con el actor Antonio Velázquez y se le ha relacionado con Pablo Alborán o Sergio Ramos. Sin embargo, la vida sentimental de Malú ha dado para mucho más y hay constancia también de otras relaciones de las que, sin embargo, no hay datos y no han trascendido.