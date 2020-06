Malú ya es mamá. La cantante ha dado a luz a su primer hija en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles donde ingresaba la madrugada del viernes junto a su pareja, Albert Rivera. Una feliz noticia para la pareja que ha adelantado el programa ‘Socialité’.

A principios del mes de diciembre, la pareja anunciaba que estaban esperando un bebé a través de las redes. «Ahora sí… Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor», afirmaba Malú.

Siempre discretos en cuestiones personales, Malú y Albert Rivera han protagonizado un sonado romance que salía a la luz pública el pasado febrero gracias a una portada de la revista SEMANA. Desde entonces se convirtieron en la pareja más buscada. Hicieron su primera aparición pública en julio de 2019 después de que el político recibiera el alta tras sufrir una gastroenteritis a causa de la salmonela, también en el hospital Puerta del Sur de Móstoles, Madrid. Precisamente este ha sido el lugar donde ha nacido su primera hija en común.

El tema más especial de Malú

La pareja ha vivido los últimos meses con mucha emoción, también con gran discreción que se ha visto acentuado por el confinamiento que ha vivido el país. A pesar de ellos, la cantante ha estado al pie del cañón componiendo e, incluso, presentando su último trabajo en el que ha querido rendir un bonito homenaje a su bebé con su single más personal, ‘Tejiendo alas’.

En esta canción, a modo de carta, Malú dedica unas preciosas palabras a su bebé: «Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí, tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz, lograrás reconocerme por el latido de mi corazón».

Durante las últimas entrevistas que ha dado, entre ellas, una que ofreció en ‘El Hormiguero, Malú no ha ocultado el momento tan especial que estaba atravesando. «Ya queda muy poquito, estoy con mucha emoción y con mucha ilusión y con muchas ganas de tenerlo en mis manitas», explicaba. Fue precisamente, en este programa donde desveló que esperaban una niña: «Cuando me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión».

El nuevo miembro de la familia se convertirá seguro en la mejor compañera de juegos de Daniela, la hija de ocho años de Albert Rivera, fruto de una relación anterior. «Toda mi familia está muy ilusionada, también mi hija Daniela», aseguraba el ex líder de ‘Ciudadanos’ durante una videollamada con la consultora ‘Thinking Heads’.