Ha sido una de las ausencias más sonadas. Que Lucía Rivera no acudiera al bautizo de su hermano Cayetano Rivera González, único hijo del torero Cayetano Rivera y la presentadora Eva González, no por previsible resultó menos extraño. Ella misma se encargó de avisar de que no iría y dio las explicaciones que estimó oportunas: «No puedo ir porque trabajo, pero, bueno, para mí un bautizo al final es un encuentro más de la vida. Puedo estar todos los días, este no, pero podré estar en muchos más. Sin embargo, sabéis que el trabajo es lo primero para mí. La familia es también muy importante pero el trabajo es el trabajo».

6 «El trabajo es lo primero» Las justificaciones de Lucía Rivera para no viajar a Ronda al bautizo parecían incontestables. A sus 20 años se está forjando una prometedora carrera en el mundo de la moda y cualquier compromiso con una marca puede resultar de vital importancia para su futuro profesional. Es el momento de aprovechar cada una de las oportunidades que se le presenten y acierta cuando dice que «el trabajo es lo primero». 5 ¿Compromiso eludible? Sin embargo, en el caso de este fin de semana, es posible que Lucía hubiera podido renunciar a sus compromisos laborales sin perjuicio alguno. Es más, el compromiso que le ha mantenido alejada de Ronda este fin de semana no puede considerarse «trabajo», como tal. Pero vayamos por partes. 4 Disfrutando del Primavera Sound El pasado jueves Lucía Rivera viajaba con unos amigos -entre los que se encontraba Iván Martín, el nuevo novio de Anna Ferrer Padilla y cuyo noviazgo anunció la revista SEMANA en exclusiva la pasada semana- a Barcelona. El destino no era otro que el Primavera Sound, el festival de música que cada año congrega a miles de jóvenes en la ciudad Condal para escuchar su música favorita. Concretamente, Lucía y sus amigos se hospedaron en el hotel Hilton Diagonal Mar de Barcelona, donde un gran paquete les daba la bienvenida. Se trataba de las nuevas zapatillas Adidas Ozweego, un nuevo modelo que ha lanzado la marca deportiva y que pretende promocionar en este festival. 3 Invitación a influencers Adidas es patrocinador del Primavera Sound, tiene dos escenarios en el recinto y ha aprovechado el tirón de este evento para invitar a algunos influencers para que pasen un buen rato en el festival y, de paso, promocionen en sus redes sociales las citadas zapatillas deportivas. Es el caso del actor Álvaro Mel, de la hija de El Cordobés, Alba Díaz o de la ya mencionada Lucía Rivera, que, incluso, en el pasado ya posó como imagen para la marca alemana. 2 No hay contrato Tal y como ha podido saber SEMANA, desde Adidas invitan a estos jóvenes que arrasan en Instagram a que pasen unos días en el festival, lo disfruten y, además, enseñen en sus redes sociales los beneficios de sus nuevas zapatillas. No existe contrato, no hay relación laboral alguna. Se trata de que la firma costee la estancia de los jóvenes en el festival a cambio de que estos promocionen su producto estrella, «pero solo si les apetece». 1 El caso de Francisco Rivera Así las cosas, ¿podría Lucía Rivera haber rechazado la invitación y acudir al bautizo de su hermano Cayetano? Muchos dirán que sí. De hecho, conviene recordar que el mismísimo Francisco Rivera, hermano de Cayetano y tío del niño bautizado, tenía una corrida de toros en Cádiz ese mismo día y, tal y como él explicó a SEMANA, cuadró como pudo su agenda para acudir por la mañana a la ceremonia y después cumplir en la plaza.